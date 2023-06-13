طوارئ في القليوبية بعد اصطدام سيارة ملاكي بكابينة غاز بشبرا الخيمة

شهدت منطقة مساكن الكابلات بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اصطدام سيارة ملاكي بكابينة غاز بجانيّ الطريق، مما أدى إلى كسر بأحد محابس الكابينة، وتم تأمين الكابينة بمعرفة طوارئ الغاز وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من محافظة القليوبية، يفيد ورود بلاغ اصطدام سيارة ملاكي بكابينة غاز مما أدى إلى كسر بأحد محابس الكابينة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتم الدفع بفرق طوارئ الغاز بالمدينة، وتم تأمين الكابينة بمعرفة طوارئ الغاز، وبالمعاينة والفحص، تبيّن اصطدام سيارة ملاكي بكابينة غاز ما نتج عنه كسر بأحد محابس الكابينة، وتمت السيطرة عليه منعًا لوقوع أية كوارث وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.