الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم مطروح": منتخب الفتيات يصعد لدور الثمانية بدوري خماسيات كرة القدم

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن فريق المديرية لكرة القدم النسائية وفريق تنس الطاولة من تلميذات المدارس بجميع الإدارات والقطاعات التعليمية، يشارك حالياً في مشروع دوري خماسيات كرة القدم وتنس الطاولة لتلميذات المدارس تحت شعار "كوني متميزة".

وأوضح  وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن فريقي فتيات تنس الطاولة وكرة القدم حققن نتائج متميزة خلال منافسات البطولة نالت الإشادة والثناء من الإدارة العامة للأنشطة الطلابية ومن منظمي البطولة، مشيراً إلى أن الطالبتين ريماس السيد وسما أيمن عبدالحكم تألقتا في منافسات تنس الطاولة واستطاعتا الصعود للدور قبل النهائي.

 كذلك حقق منتخب الكرة النسائية المفاجأة واستطاع الصعود لدور الثمانية لمقابلة منتخب فتيات المنيا، رغم وقوعه في مجموعة قوية ضمت منتخبات فتيات الشرقية والإسكندرية والدقهلية. 

وأضاف "شحاته" أن الفريق النسائي لتعليم مطروح، حقق فوزا كاسحا علي الفريق السكندري بسباعية جميلة، وأيضاً حققن الفوز علي الدقهلية بهدفين نظيفين ولقي الفريق هزيمة وحيدة أمام منتخب الشرقية القوي بصعوبة بالغة بهدفين مقابل هدف واح،د موضحا أن الآمال كبيرة في وصول فريقي كرة القدم وتنس الطاولة  لمنصات التتويج في المشاركة الثانية في تلك الفعالية الرياضية المتميزة .

وتابع أن تنظيم المشروع يتم بالتعاون بين  وزارة التربية والتعليم ممثلة في الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، ووزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والاتحاد المصري للرياضة المدرسية وذلك بملاعب المدينة الشبابية بأبي قير شرق الإسكندرية. 

 وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إلي أن  تشارك فرق تعليم مطروح تحت إشراف محمد رمضان  موجه عام التربية الرياضية وموجهي المادة بمشاركة الفرق النسائية لعدة مديريات تعليمية، مؤكداً أن مشاركة الطالبات في البطولة تأتي في ضوء اهتمام الدولة بممارسة الفتيات للرياضة بصفة عامة وكرة القدم خاصة.

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