بدء الامتحان فى مادة الاقتصاد للثانوية العامة 2023

بدأ اليوم الثلاثاء طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية أداء الامتحان في مادة الاقتصاد ضمن المواد خارج المجموع.

وانطلقت، أمس، امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، وعدد 98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبًا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالبًا وطالبة، بينما يؤدى عدد 80 طالبًا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل، بالإضافة إلى عدد 34 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.