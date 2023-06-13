الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تعديل قانون أكاديمية ناصر العسكرية ونظر 4 اتفاقيات دولية على أجندة مجلس النواب اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا الصادر بالقانون رقم 128 لسنة 1981، في ضوء تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، وكذا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك، في ضوء تقرير لجنة الشئون الاقتصادية.

كما يناقش المجلس خلال الجلسة العامة 4 تقارير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن اتفاقيات دولية، حيث يناقش طريقة إقرار الموافقة على اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، الموقع بتاريخ 25/7/2022، بمبلغ 1.850.260 يورو، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2023.

كما يناقش طريقة إقرار الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية الـ AFCFTA، في الجريدة الرسمية، والصادر بها قرار رئيـس جمهـورية مصـر العربية رقم 212 لسنة 2023.

وكذلك طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر وكالة الفضاء الأفريقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023، والصادر  بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 213 لسنة 2023.

وكذلك طريقة إقرار الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023، والصادر  بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023.

إعادة الاعمار والتنمية اتفاقية التجارة الحرة القارية اتفاقيات دولية أكاديمية ناصر العسكرية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية البنك الأوروبي التجارة الحرة القارية

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