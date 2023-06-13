الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

هل يمكن استخدام الليزر على الوجوه؟

ليزر
ليزر

عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة، يبدو الأمر كما لو كان هناك دائمًا شيء جديد يجب أن نجربه جميعًا، الشيء الوحيد الذي يتفق عليه معظم الخبراء هو أن اختيار العلاجات غير الجراحية التي تساعد على تغذية بشرتك دون استخدام مواد حشو وحقن هو أفضل طريقة للذهاب.

تعد علاجات الوجه بالليزر من أفضل الطرق لتحقيق نتائج ملحوظة وقوية لمجموعة من مشاكل البشرة من الشيخوخة وحب الشباب إلى التصبغ والملمس دون الحاجة إلى فترة نقاهة.

يعمل الليزر لتحفيز الطبقات العليا من الجلد بلطف، والتي تمتص الحرارة الناتجة عن الضوء وترسل إشارات لخلايا الجلد للتجدد، فالعلاجات غير الغازية آمنة في كثير من الأحيان كل أسبوعين ويمكن أيضًا استخدامها لعلاج الجلد من جميع الأعمار.

إذا كانت لديك مشاكل جلدية مثل حب الشباب فيمكنك حتى استخدام الليزر على البشرة حتى سن 13 أو 14 عامًا، وبالنسبة لمخاوف مكافحة الشيخوخة فكلما استخدمته مبكرًا على وجهك كان ذلك أفضل.

ليست علاجات الوجه بالليزر سريعة في إظهار النتائج فحسب، بل تعمل كإجراء وقائي لأي مشاكل جلدية في المستقبل. "

يقول الدكتور أنجالي شير أخصائي الأمراض الجلدية المتخصص وفقا لموقع ذا ناشونال: "بفضل التقدم التكنولوجي يمكننا الآن تحقيق نتائج ملحوظة بسهولة ومعالجة مشاكل البشرة الصغيرة والكبيرة بفعالية"، ويؤكد أن العلاج بالليزر فعال في القضاء على حب الشباب وندبات الوجه ومشاكل الأوعية الدموية غير المرغوب فيها ويستعيد بشرة شابة وصحية من الجلسة الأولى.

يعالج بنجاح اللون والملمس والصبغة بدون ألم أو آثار جانبية محتملة لجميع أنواع البشرة حتى لون البشرة الخامس مما يجعله خيارًا ممتازًا لمن لديهم لون بشرة زيتوني أو أغمق.

يمتلك جهاز الليزر طاقة كافية لاختراق الجلد وتفتيت الأصباغ غير المرغوب فيها، ويمكنك أيضا استخدامه لعلاج مشاكل مثل فرط التصبغ والكلف والبقع العمرية ودباغة الشمس  والبقع البنية وتفاوت لون البشرة.

استخدام الليزر استخدام الليزر على الوجه حب الشباب الشيخوخة التصبغ

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