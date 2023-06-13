نائب رئيس الوزراء الروسي: دفاعاتنا الجوية قادرة على تدمير الصواريخ الفرط صوتية

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي ونائب رئيس الوزراء دينيس مانتوروف، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية فقط قادرة على تدمير الصواريخ الفرط صوتية.

جاءت تصريحات "مانتوروف"، لوكالة سبوتنيك الروسية قبيل انطلاق منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي.

وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي أن الطيران القتالي، الطائرات والمروحيات، هو المجال الذي تتفوق فيه روسيا ، اليوم، على منافسيها من حيث النوعية والكمية، مستدركا " كما هو الحال في معظم مجالات منتجات الصناعات الدفاعية بشكل عام يكفي أن نذكر حقيقة أن أنظمتنا فقط هي القادرة بنجاح على مواجهة أسلحتنا الفريدة الفرط صوتية".

يجدر الإشارة إلي أن موسكو تصنع عددا من أحدث أنظمة الدفاع الجوي التي تتفوق على نظيراتها الأجنبية، أهمها أنظمة الدفاع الجوي، الدفاع الصاروخي بعيدة المدى "إس-400" و"إس-500" ونظام "إس-350" (فيتياز) ومنظومة "بوك-إم 3" و"تور-إم 2" و"بانستير-إس".

- بوتين يقلد الجنود المصابين فى العملية العسكرية بأوكرانيا أوسمة الشجاعة

وفي وقت سابق، تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجموعة من الجنود الذين أصيبوا خلال مشاركتهم في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وقلدهم أوسمة الشجاعة.

وأفاد الكرملين في بيان رسمي، أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الإثنين، بأن الرئيس بوتين تفقد جنود العملية العسكرية الخاصة الجرحى في مشفى فيشنفسكي العسكري الواقع في منطقة كراسنوجورسك بضواحي العاصمة موسكو، برفقة وزير الدفاع سيرجي شويجو، وأجرى معهم محادثة.

وقال الرئيس الروسي، أن الأوسمة الممنوحة للجنود اليوم هي تقدير رمزي يهدف إلى التأكيد على أهمية الدور القتالي الذي يؤديه جميع الجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وتابع، مخاطبا الجنود في المشفى، "كل واحد منكم بطل، وهذا الأمر ينطبق على جميع الجنود الروس المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بلا استثناء".