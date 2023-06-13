الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء توافد طلاب الثانوية العامة 2023 لأداء امتحاني الاقتصاد والإحصاء

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

بدأ طلاب الثانوية العامة في التوافد على لجان امتحانات الدور الأول  للثانوية العامة 2023، في ثاني أيام الامتحانات، لأداء امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، بإجمالي 780 ألفا و25  طالبا وطالبة، في 2098 لجنة امتحانية.

ومن المقرر أن يبدأ امتحان الاقتصاد في الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة العاشرة والنصف، على أن يؤدي الطلاب امتحان الإحصاء في الساعة الحادية عشر وحتى الثانية عشر والنصف ظهرا.

وانطلقت أمس امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وفي ذات السياق، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

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