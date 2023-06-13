الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. طلاب الثانوية العامة 2023 يؤدون امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم الثلاثاء، في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة 2023، امتحان الدور الأول في مادتي الاقتصاد والإحصاء، ضمن المواد خارج المجموع، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان التربية الوطنية.

وانطلقت أمس امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وفي ذات السياق، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات)

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع  على مستوى الجمهورية.

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالبا وطالبة، بينما يؤدى 80  طالبا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل، بالإضافة إلى 34 طالبا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.

الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي امتحانات الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العامة ثانوية العامة 2023

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

زيلينسكى يعترف: الهجوم المضاد ضد القوات الروسية "صعب"

يونس مخيون لـ"الشاهد": الإخوان رفضوا النصح ولفقوا الاتهامات والأكاذيب

ساندى تعلق على مشاركتها فى فيلم "تاج" بطولة تامر حسنى

بوتين يقلد الجنود المصابين فى العملية العسكرية بأوكرانيا أوسمة الشجاعة

الرئيس السيسى يوجه بإنشاء "مقبرة الخالدين".. خبير يوضح المواصفات الهندسية المطلوبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

" القاهرة عن قرب " !

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة