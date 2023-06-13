الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مينا النجار عن شخصيته فى "ريفو": الدور جالى صدفة

أبطال مسلسل ريفو
أبطال مسلسل ريفو

قال الفنان مينا النجار، إن شخصية "نعمان"، التي قدمها في مسلسل "ريفو"، الناس تراه المحبط الذي يتخلى عن الفرقة ليعمل مع أخرى، ولكنه يراه شخص عملي ويريد تأمين نفسه.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه عندما تتعاطف مع شخصية لا ترى الجوانب الأخرى لها، و"نعمان" كان لديه مخاوف والتزامات.  

وتابع، أنه تلقى الدور  بالصدفة؛ لأنه أخرج أفلام قصيرة وهو ممثل مسرح، من خلال صديقة عمل معها من قبل، مشيرًا إلى أنه عمل قبل ذلك مع المؤلف محمد ناير، في "إذاعة حب" 2011، وكانت لحظة ممتعة أن يعمل مع أشخاص شاركهم في العمل من قبل.

أبطال ريفو

أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبدالرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل، ومن المقرر عرضه الجزء الثاني قريبًا عبر منصة watch it.

مينا النجار شخصية نعمان مسلسل ريفو أبطال ريفو منصة watch it

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