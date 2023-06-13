مينا النجار عن شخصيته فى "ريفو": الدور جالى صدفة

قال الفنان مينا النجار، إن شخصية "نعمان"، التي قدمها في مسلسل "ريفو"، الناس تراه المحبط الذي يتخلى عن الفرقة ليعمل مع أخرى، ولكنه يراه شخص عملي ويريد تأمين نفسه.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه عندما تتعاطف مع شخصية لا ترى الجوانب الأخرى لها، و"نعمان" كان لديه مخاوف والتزامات.

وتابع، أنه تلقى الدور بالصدفة؛ لأنه أخرج أفلام قصيرة وهو ممثل مسرح، من خلال صديقة عمل معها من قبل، مشيرًا إلى أنه عمل قبل ذلك مع المؤلف محمد ناير، في "إذاعة حب" 2011، وكانت لحظة ممتعة أن يعمل مع أشخاص شاركهم في العمل من قبل.

أبطال ريفو

أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبدالرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل، ومن المقرر عرضه الجزء الثاني قريبًا عبر منصة watch it.