اليوم.. مصطفى كامل يجتمع بمرشحى نقابة الموسيقيين

صرح طارق مرتضى المستشار الإعلامى لنقابة المهن الموسيقية، بأن غلق باب الترشح للانتخابات سوف يكون اليوم الثلاثاء الساعة 5 مساء، وبعدها يجتمع الفنان مصطفى كامل بكل المرشحين الذين قدموا أوراقهم الانتخابية، في جو أسري داخل النقابة لإعلان تفاصيل هامة تخص المرحلة الانتخايية القادمة.

وأضاف “مرتضى”، في تصريحات له، أنه سوف يعقد مؤتمر صحفى فور غلق باب الترشيح. لإعلان الأسماء النهائية للمرشحين والإعلان عن مفاجأة من العيار الثقيل.

وأكد طارق مرتضى، أن الفنان مصطفى كامل النقيب العام للموسيقيين، وجه الدعوة لكل المرشحين، وكان نصها: “يشرفنى دعوة الزملاء المرشحين للانتخابات الثلاثاء الساعة الخامسة عصرا بأذن الله لحضور جلسة أبناء البيت الواحد، بيت الجميع”.

وأوضح أن هناك عدد من المفاجآت التي سوف تعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد على هامش اجتماع النقيب بالمرشحين.