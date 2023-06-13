الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يونس مخيون لـ"الشاهد": "الإخوان قالوا الدم هيكون للركب لو خسر مرسي الانتخابات"

يونس مخيون
يونس مخيون

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إن انتخابات الإعادة بين محمد مرسي ممثل جماعة الإخوان الإرهابية، وأحمد شفيق الذي يمثل نظام السابق مبارك، لم يكن ممكنا انتخاب أحد تابع لنظام قامت الثورة عليه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "قبيل انتخابات الإعادة، قبل ظهور نتيجة الانتخابات، الإخوان نزلوا أتباعهم في الميادين، وقالوا لو النتيجة خرجت بعدم فوز محمد مرسي هيكون الدم للركب".

ولفت إلى أنه في المقابل كان هناك تصريح لأحمد شفيق إنه ممكن يقضي على من في الميادين خلال 12 دقيقة، ووجد حزب النور الأمر صعب جدا، وأننا مقبلين على صدام وكارثة، مردفا: "قلنا في حزب النور لابد أن يكون لنا دور، عملنا وفد للتواصل مع جميع الأطراف المجلس العسكري والإخوان وأحمد شفيق، لتهدئة الوضع، وحملنا رسالة للإخوان من المجلس العسكري، قالوا هنرد، لكن لم يكن لديهم رغبة أن يكون لحزب النور دور، وتواصلوا مباشرة مع المجلس العسكري، ولم يحدث توافق، والدنيا اتكعبلت". 

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

يونس مخيون الشاهد محمد الباز مرسى احمد شفيق

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