الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ضياء رشوان: الحوار الوطنى قدم مقترحات للرئيس بشأن مقابر الشافعى والسيدة نفيسة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

ثمّن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير.

 

قرار الرئيس وتحركه له أثر كبير على قلوب المصريين وذوي أصحاب المقابر
وقال رشوان، إن هذا الموضوع منذ إثارته من قبل الرأي العام، ويحظى باهتمام على الصعيد الشعبي، ووصل للحوار الوطني الذي يقيس نبض الشارع المصري، وتم تداول الأمر أكثر من مرة في الحوار الوطني، ولم يكن في الجلسات فقط ولكن عبر التواصل الإلكتروني عبر جروبات الحوار الوطني، وكان هناك كثير من المقترحات، وتم إرسالها لإدارة الحوار لإرساله لرئيس الجمهورية.

 

مئات الأسماء تنضم إلى الخالدين في مصر.. ولدينا قائمة مذهلة
وأكد المنسق العام للحوار الوطني، أن أهم عنصر في القرار أنه قرار محدد المدة وليس توجيه عام، وحُدد مطلع يوليو، وهناك أهمية أن يكون للجنة ما تقدمه للرئي فيما يخص هذه القامات الكبيرة والعظيمة التي تشكل ضمير مصر.


ولفت رشوان إلى أن توجيه الرئيس بإنشاء مقبرة الخالدين في العاصمة الإدارية، وهي موجودة في فرنسا ومفتتحة منذ عام1781 ومقبرة فرنسا فيها أسماء كثيرة وكبيرة وكذا ومدينة بروج في بلجيكا، مشيرا إلى أن قرار الرئيس وتحركه له أثر كبير على قلوب المصريين وذوي أصحاب المقابر.

ضياء رشوان عبد الفتاح السيسي الإمام الشافعي السيدة نفيسة المقابر

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