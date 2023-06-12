محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية غدًا

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالمراكز والأحياء تحسباً لسوء الأحوال الجوية غدا الثلاثاء الموافق 13 يونيو وحتى انتهاء موجه الطقس السئ وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، لافتاً إلى انعقاد غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة بصفة مستمرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية طارىء أو سوء في الأحوال الجوية ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية للتأكد من جاهزيتها.

وأشار اللواء عصام سعد إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أخطار موجة الطقس السئ خاصة على الطرق السريعة والمرور والتخلص من أية آثار تنتج عن العواصف الترابية والرملية أو سقوط الأمطار والتأكد من سلامة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة والتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع.

وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة للتواصل والتنسيق المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية قد تحدث فضلاً عن تلقي شكاوى أو بلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل الفوري معها على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام على رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.

ولفت إلى التنسيق بين كافة المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في هذا الشأن مشيراً إلى تكليف إدارة المرور بإتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق بالإضافة إلى توزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارىء بكافة التخصصات (المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – المرور – الطرق والغاز)وغيرها فضلاً عن تكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته لجموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر خاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة هبوب عواصف ترابية اوسقوط أمطار وتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية في حال حدوث موجات هواء شديدة وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق.