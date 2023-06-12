أكرم القصاص: التكليف الرئاسي بإنشاء مقبرة "الخالدين" حسم الجدل

قال أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع، إن التوجيه الرئاسي بإنشاء مقبرة الخالدين، بالغ الأهمية، خاصة بعد الجدل المُثار مؤخرًا، في الأوساط الفنية والثقافية.

وأضاف “القصاص” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، أن المقبرة وإن لم تصنف أثرية فهي تضم شخصيات عظيمة.

قرار حسم الجدل

وتابع أن توجيه الرئيس بتشكيل لجنة من الدكتور مصطفى مدبولي، باعتباره مهندس معماري، واستشاريين وخبراء، وهذا نفس ما وجه به الرئيس في القاهرة التاريخية لأن توضيح الأمور ينهي القيل والقال.

وأشار إلى أنه يوجد شخصيات إسلامية وعربية غير شهيرة، والبدائل إما عمل مقبرة قريبة لهم أو نقلهم لمقبرة العظماء.