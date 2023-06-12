حصر كامل لمقابر السيدة نفيسة والشافعى لإنشاء "مقبرة الخالدين" (خاص)

قال الدكتور أبوبكر أحمد، المكلف بتسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، إنه سيتم التعاون مع جهاز التنسيق الحضاري بمحافظة القاهرة بشأن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن "مقبرة الخالدين".

وأضاف في تصريح لـ"الدستور"، أن الجهاز لديه حصر كامل بمقابر منطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، والمقابر التي تضم الشخصيات العامة والرموز التاريخية بمصر، للتشاور حول كيفية التعامل معها.

وتابع: "يجب التعامل مع هذه اقتراح مقبرة الخالدين كمزار وليس فقط مكانا يجمع فيها الرفات والتعريف بهم للأجيال الجديدة، موضحا أن توجيه الرئيس بهذا الأمر هو تأكيد إلى معنى الوفاء وأهمية الرموز المصرية وتقديرهم".

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو 2023.

كما وجه الرئيس بإنشاء "مقبرة الخالدين" في موقع مناسب، لتكون صرحًا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن، على أن تتضمن أيضًا متحفًا للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهدًا متجددًا على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العِظام وتراثها، ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال.