اجتماع طارئ بـ"الأعلى للآثار" لبحث توجيهات الرئيس السيسى بشأن مقبرة الخالدين (خاص)

كشف الدكتور أبوبكر أحمد، المكلف بتسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، عن عقد اجتماع طارئ غدًا بالقطاع للمشاورة حول تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء للتعامل مع مقابر السيدة نفيسة، وإنشاء "مقبرة الخالدين"، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، الذى يجرى بالمنطقة.

وأضاف أبوبكر لـ«الدستور»، أن نقل المقابر أصبح ضرورة ليتناسب مع مخطط التطوير القائم بالمنطقة، لافتا أن هناك مقابر بالمنطقة على درجة من الطراز المعماري القديم فيجب التعامل معها بحرص للحفاظ على هذا البنيان المعمارى الذى يمثل جزءا مهما من تاريخ مصر القديم.

وأشار إلى أن إنشاء مقبرة الخالدين تضم رفات لعظماء مصر فى المجالات المختلفة، وستكون مزارا سياحيا وفكرة للترويج السياحي لكى يقوم محبوهم فى الوطن العربى بزياراتهم.

يذكر أنه قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو 2023.



كما وجه الرئيس بإنشاء "مقبرة الخالدين" في موقع مناسب، لتكون صرحًا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن، على أن تتضمن أيضًا متحفًا للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهدًا متجددًا على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العِظام وتراثها، ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال.