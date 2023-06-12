الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس 3 سنوات لمتهمين بالاتجار في المخدرات والسلاح ببولاق

حبس
حبس

قضت الدائرة ١٨ جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، بمعاقبة متهمين بالاتجار في المخدرات بالحبس ٣ سنوات، بتهمة تجارة المخدرات وحيازة أسلحة بيضاء .

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الناصر ابو سحلي، وعضوية المستشارين مختار محمد العشماوى ،سالم عبد العزيز سيد، وأمانة سر محمد عوض وخالد القاضي.

جاء في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بجنوب الجيزة، أن المتهمان اسلام سلطان محمود ٢٢ عام ،"سامح محسن محمد"، ١٦ عام ، حازا واحرزا جوهر مخدرًا "ميثامڤيتامين"،"ترامادول"، واسلحة بيضاء، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
 

وثبت في تقرير المعمل الكيميائى، أن المضبوطات عبارة عن ١٩ كيس بلاستيك شفاف، لمادة بلورية بيضاء، ثبت أنها لجوهر الميثامڤيتامين، المدرج بالقانون الاول من المخدرات، وكمية من أقراص الترامادول.
 

واستمعت النيابة إلى اعترافات المتهم حيث اقرو باتحادهم من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وكرًا الاتجار في المخدرات، لتحقيق أرباح غير مشروعه، من خلال توزيع المواد المخدرة على عملائهم، بواسطة دراجة بخارية، وحيازته سلاح أبيض بغرض الدفاع عن النفس.

جنايات جنوب الجيزة أسلحة بيضاء معاقبة الحبس المخدرات

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