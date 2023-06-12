الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رحاب التحيوى لـ"صالون التنسيقية": الدستور اشترط تفرغ النواب حتى لا يمس دورهم التشريعى والرقابى

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قالت الدكتورة رحاب التحيوي المحامية، رئيس مؤسسة مقام للمرأة وحقوق الإنسان، إن الدستور المصري رفع من قيمة النواب، وقدر الجهود التي يؤدونها، لذلك نص في المادة 103 على أن يتفرغ النواب لمهام عضويتهم طوال مدتها، مضيفة أن ذلك الأمر إلتزام دستوري.


وأضافت خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني «عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين»، أن التفرغ المقصود به هو تفرغه من تولي المناصب القيادية التي تمس دوره التشريعي والرقابي.


وأوضحت أن القانون أكد أن الذي يعمل في وظيفة عامة يتم حفظ وظيفته ويتفرغ لوظيفته التشريعية والرقابية، ومن يماثل الموظفين العموم هم النقباء ورؤساء الأندية، لذلك لا يجوز أن يكون عضو البرلمان نقيبًا أو في هيئة مكتب أو في مناصب السلطة التنفيذية.


أدار الحوار خلال الصالون، النائبة هدى عمار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث شارك في الجلسة الأولى، النائب ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، مارجريت عازر، عضو مجلس النواب السابق عن حزب المحافظين، الدكتورة رحاب التحيوي المحامية، رئيس مؤسسة مقام للمرأة وحقوق الإنسان، حسن شاهين عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

الدكتورة رحاب التحيوي مؤسسة مقام للمرأة وحقوق الإنسان الدستور المصري المادة 103 صالون

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