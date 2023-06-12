رياضة البرلمان تهنئ الأهلي بحصد دوري أبطال أفريقيا: إنجاز تاريخي

هنأ النائب محمود توشكي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النادي الأهلي والجماهير المصرية، بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، للمرة الـ11 في تاريخه، موجها الشكر للاعبي الأهلي والجهاز الفني على الجهد الذي بذلوه لإسعاد الجماهير المصرية والعربية بتحقيق اللقب.

وقال توشكي، إن الأهلي حقق إنجاز تاريخيا بعد الفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة مثنياً على الروح العالية التي تحلى بها جميع أفراد الفريق، والتي تعكس قوة العزيمة والإصرار على الفوز.

وأعرب عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في مختلف الألعاب والبطولات.