عمرو بصيلة: نظرة أولياء الأمور للتعليم التكنولوجي والفني تغيرت بعد تطويره

قال عمرو بصيلة، رئيس الإدراة المركزية لتطوير التعليم الفني، إن النظرة العامة للتعليم التكنولوجي والفني بدأت تختلف من قبل أولياء الأمور والطلاب خاصة بعد التطوير الذي قامت به الدولة.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم"، لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن عدد المدارس الفنية وصل إلى 52 مدرسة ونسبة الالتحاق بها 55% في عموم المحافظات وتختلف من الريف والحضر، بعدما كانت 45%.

وتابع، أن من أهم مبادئ التعليم التكنولوجي تغير الصورة النمطية عن التعليم الفني، وإنشاء مجموعة من الكليات التكنولوجية التي تستوعب الخريجين حتى يكملوا تعليمهم.

وأشار إلى أن التكنولوجيا التطبيقة لدينا مجموعة تغطي كافة الأنشطة الاقتصادية منها فندقية وزراعية، والذهب والمشغولات الذهبية، ولدراسة التخصصات الجديدة في القطاع التجاري بالإضافة للقطاعات التقليدية.

شروط التقديم

وكشف عن أهم شروط التقديم هي أن يكون الطلاب حاصلين على الإعدادية هذا العام أو العام السابق له، ويتم عمل اختبار لغة لهم وعلى بعض المهارات، وبعدها يتم الحاقهم ببيئة تعليمية مميزة، وزي مدرسي، ومكافآت مالية، بالاضافة إلى إمكانية التحاقهم بوظائف في حال تفوقهم.