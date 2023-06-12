الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى: "الصاعقة المصرية يا له من اسم يدعو للفخر"

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه على المواطنين الاطمئنان على أي خطوة تخطوها الدولة، فهي تمتلك قوة تستطيع تنفيذ المهمة كما يجب أن يكون، معبراً: "الصاعقة المصرية يا له من اسم بمنتهي القوة والفخر والتقدير".

قوة الجيش المصري 

وأكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الجيش المصري يقظ على مدار الثواني وليس الساعات، لا ينام ولا يغفل، يحمي الحدود الوطنية والثروات، هذا الجيش لا يعتدي على أحد لكنه لن يتهاون على من يبدأ في الاعتداء على الدولة.

عظمة الصاعقة المصرية

وتابع: "الحلقة دي الناس هتابعنا أكتر وأنا قاصد كل كلمة أقولها، وهذه الحلقة كل كلمة فيها بحساب وكل إجراء في الحلقة محسوب له، ولهذا أقول لمن يعنيه الأمر إذا كنت تفكر في الاعتداء على جيش مصر فنطلب من التفكير مراراً وتكراراً".

واستطرد: "جيش مصر استطاع تحقيق الانتصار منذ ما يقرب من 50 عاما على اليهود لعودة سيناء وبالفعل تحقق هذا الانتصار على أيدي الجيش المصري الباسل".

أحمد موسى صدى البلد الصاعقة المصرية الجيش المصرى الاعلامي احمد موسى

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