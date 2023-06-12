الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ياسر الهضيبى لـ"صالون التنسيقية": الوفد يرى أن العدد الحالى لمقاعد البرلمان كافٍ

النائب ياسر الهضيبي
النائب ياسر الهضيبي

هنأ النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة مرور 5 سنوات على تأسيسها، قائلًا: "فعلًا سياسة بمفهوم جديد، التنسيقية استطاعت أن تحقق معادلة صعبة جدًا، وأثبتت كيفية أن تكون هناك رؤى مختلفة في كيان واحد منها المؤيد ومنها المعارض".


جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني «عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين».


وأضاف أن أي مؤسسة تشريعية لكي تأخذ منها التجويد المطلوب، فالأهمية بالكيف وليس بالكم، لذلك فإن حزب الوفد متحفظ على زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مشيرًا إلى أن العدد الحالي كافٍ ولسنا في حاجة إلى زيادة الأعداد، لأنه سيكون عبئًا على ميزانية الدولة.


وقال الهضيبي: «لست أيضًا مع نقصان عدد المقاعد في مجلسي الشيوخ والنواب، لأنه سيؤدي إلى الإخلال بالدوائر ونسبة تمثيل عدد السكان»، مضيفًا أن العبرة الحقيقية ليس في عدد النواب بقدر ما يقوم به النائب، فهناك نواب يقومون بدور المحليات في ظل غيابها، وهو ما يشكل عبئًا ثقيلًا على النواب.


أدار الحوار خلال الصالون، النائبة هدى عمار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، النائب ياسر الهضيبى عضو مجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، مارجريت عازر عضو مجلس النواب الأسبق عن حزب المحافظين، الدكتورة رحاب التحيوي المحامية، رئيس مؤسسة مقام للمرأة وحقوق الإنسان، حسن شاهين عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

النائب ياسر الهضيبي مجلس الشيوخ الهيئة البرلمانية حزب الوفد التنسيقية مؤسسة تشريعية الهضيبي

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجه بإنشاء "مقبرة الخالدين" فى موقع مناسب لتكون صرحًا يضم رفات عظماء ورموز مصر

حماية الأسرة المصرية.. ماذا يجرى فى قانون الأحوال الشخصية الجديد؟

السيسى يوجه بتشكيل لجنة لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة

رفضت معاشرته.. الإعدام لحارس عقار قتل سيدة أجنبية بالغردقة

وزيرة التعاون ووزير التجارة العراقى يترأسان الاجتماعات التحضيرية للجنة المصرية العراقية

3 سيارات إطفاء تُسيطر على حريق بشقة سكنية في الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة