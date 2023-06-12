الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. أمين الفتوى: لابد أن نعرف أحكام التلاوة حتى نقرأ القرآن بطريقة صحيحة (فيديو)

الدكتور علي فخر
الدكتور علي فخر

قال الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المسلم لا بد أن يعرف أحكام التلاوة حتى يقرأ القرآن الكريم بطريقة صحيحة.

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الإثنين، خلال حلقة جديدة من برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة الناس، أنه عند قراءة القرآن الكريم يجب أن نتبع أحكام القرآن حتى نقرأ قراءة صحيحة، أما إذا كان الشخص على غير علم بأحكام القرآن أو أحكام التلاوة، فيجب عليه أن يستمع كثيرًا لقارئي القرآن بالترتيل من شيوخ يجيدون القراءة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسيا، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

 

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