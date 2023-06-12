الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عقيلة صالح لـ"القاهرة الإخبارية": اتفاق ليبي على عدم جواز حمل رئيس الدولة لجنسية أخرى

عقيلة صالح
عقيلة صالح

أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن جميع الأطراف الليبية متفقة على أن رئيس الدولة لا ينبغي أن يحمل جنسية دولة أخرى، لافتًا إلى أن مجلس النواب عدل  الإعلان الدستوري رقم 13 الذي يتضمن تشكيل لجنة 6+6، وأن اللجنة الأخيرة هي المعنية بتقديم مقترحات لمجلس النواب بشأن الانتخابات.

وطالب "صالح"، خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، بحجب نتيجة الانتخابات حال فوز أحد مزدوجي الجنسية بالرئاسة، حتى يتنازل عن الجنسية غير الليبية.


وأوضح أنَّ القوانين تتغير حسب ظروف ومصلحة المجتمع، والمجتمع يريد الوصول إلى تشريعات مقبولة، لافتًا إلى البرلمان اقترح اعتبار العسكريين مستقيلين من مناصبهم بمجرد ترشحهم للانتخابات، مردفا: “لدينا آلاف المرشحين لمجلس النواب ونحو 100 مرشح لمنصب رئيس الدولة”.

وذكر أن لجنة “6+6” مُستمرة في عملها لحين الانتهاء من حل كل النقاط الخلافية، وهناك قبول لمقترح تشكيل حكومة مؤقتة مهمتها تنحصر في الإشراف على الانتخابات، مُعتبرًا أنَّ تشكيل الحكومة المؤقتة خطوة أولى نحو إجراء الانتخابات؛ لأن مهمتها تأمين وتنظيم وتمويل عملية التصويت.
 

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح رئيس الدولة

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