رفضت معاشرته.. الإعدام لحارس عقار قتل سيدة أجنبية بالغردقة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار عصام عيسى، اليوم الإثتين، بالإعدام شنقًا علي حارس عقار بمدينة الغردقة قتل سائحة أجنبية رفضت معاشرته، وذلك بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية في الحكم.

وأحالت المحكمة أوراق المتهم لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا لاتهامه بقتل سيدة أجنبية الجنسية، تقيم بالغردقة بعد رفضها معاشرته ومحاولة التعدي عليها داخل مسكنها.

وأحالت نيابة البحر الأحمر، حارس عقار بمنطقة الشيراتون بالغردقة لمحكمة الجنايات لمحاكمته بتهمة قتل سيدة أجنبية الجنسية عمدًا، مستغلًا إقامتها بمفردها بإحدى الوحدات السكنية داخل العقار الذي يتولى حراسته.

تعود تفاصيل القضية عندما تلقى اللواء محيي سلامة مدير الأمن بالبحر الأحمر، إخطارا بالعثور على جثة أجنبية داخل شقتها بالغردقة، وشكّل اللواء أشرف البيلي مدير المباحث الجنائية والعميد أحمد رفعت رئيس المباحث فريق بحث بقيادة المقدم أسامة مهران مفتش المباحث، والمقدم إسلام عبدالحميد رئيس مباحث القسم.

وبتكثيف التحريات، تبين أن مرتكب الجريمة حارس العقار، وذلك داخل الشقة التي تقيم بها المجني عليها بشارع الشيراتون بالغردقة، والتي تدعى ناتاليا لابينا مواليد 1996، وتبين أن الجاني هو حارس العقار ويدعى «جرجس. ج. ف»، 22 سنة، من محافظة الأقصر، إذ طلبت المجني عليها من المتهم مساعدتها لإصلاح باب شقتها وعندما انفرد بها تلاعب الشيطان بعقله، فحاول معاشرتها جنسيا فقاومته فخنقها وأحدث إصابات في وجهها، ووضع جثتها أسفل سرير غرفة نومها لإخفاء جريمته.

وجرى القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة.