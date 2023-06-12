الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" يهنئ تنسيقية الشباب بعيدها الخامس

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار

هنأ حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالذكرى الخامسة لتأسيس كيان جامع لكل التيارات والاتجاهات السياسية تحت مظلة واحدة تهدف ثراء الحوار، ونموذجا للتعاون المشترك بين شباب مصر.

وقال الدكتور عصام خليل في بيان صادر عن الحزب، إننا شاهدنا الفكرة في مهدها وعهدنا الشباب مُثابر لتحقيق خطوات جادة ورؤية مشتركة لخلق حالة جديدة ووجود توافق تام على الهدف المشترك ، بعيداً عن التناحر والصراع ليكون نموذجا يحتذى به في العمل المؤسسي.

وأضاف «خليل» أن التنسيقية استطاعت توظيف الحماس وشاغل الشباب بصورة جيدة من منطلق مفهوم جديد للسياسة يتلافي أخطاء الصدام ويتجاوز اختلاف الأيديولوجيات مما يفتح أبواب الأمل أمام أجيال ودماء جديدة.

وعبر رئيس حزب المصريين الأحرار عن سعادته بجهود الشباب الواعد وتمنياته أن يواصل طريق خدمة الوطن بالتعاون المُشترك ويظل غاية شبابنا مصر الوطن علي دعائم السلام والأمل.

 

المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التيارات الاتجاهات السياسية

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