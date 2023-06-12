شاب يقتل نجل عمه بسبب خلافات في نجع حمادي

أقدم شاب على قتل نجل عمه، في قرية أبوحزام بنجع حمادي، وقد نجحت الأجهزة الأمنية بقنا، في القبض على المتهم في أحد الأكمنة التي أعدت له.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي فتحت تحقيقات موسعة حول الحادث، وجار استجواب المتهم.



كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد تمكن قوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادي بضبط شخص متهم بقتل نجل عمه وهارب في قرية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادي.

ونجحت جهود رجال الأمن بقنا في ضبطه، تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات والتحفظ على المتهم.

