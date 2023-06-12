"صحة السودان": نواجه صعوبات في إرسال المساعدات لدارفور

أعلن وزير الصحة السوداني هيثم ابراهيم، الاثنين، مواجهة بلاده لصعوبات في إرسال المساعدات للولايات خاصة في دارفور.

وقال وزير الصحة السوداني إن النظام الصحي بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور مأساوي ومشلول، وفق العربية الإخبارية.

وبحسب صحيفة افريقيا نيوز، "إن وسطاء أمريكيون وسعوديون قالوا إن الجنرالات المتحاربين في السودان اتفقوا على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة السبت الماضي، معترفين بأن المحاولات السابقة لوقف صراع يقترب الآن من شهره الثالث أثبت أنه فاشل.

وجاء في بيان مشترك: "اتفق ممثلو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة .

وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار وخرقه وفرضت واشنطن عقوبات على الجنرالات المتحاربين بعد انهيار المحاولة الأخيرة في نهاية مايو ، وألقت باللوم عليهما في إراقة الدماء "المروعة".

وقال الوسطاء "في حالة فشل الطرفين في الالتزام بوقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة ، سيضطر الوسطاء إلى النظر في تأجيل" المحادثات في مدينة جدة السعودية التي تم تعليقها منذ أواخر الشهر الماضي.