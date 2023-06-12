"صناعة النواب" توصى بزيارة ميدانية للمناطق الصناعية بالإسكندرية

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود خلال اجتماع اللجنة، اليوم، بعمل زيارة ميدانية للمناطق الصناعية غير المقننة أوضاعها؛ للوقوف على مشكلاتها وإمكانية دمجها وتحويلها من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.

وطلب النائب معتز محمود من محافظ الإسكندرية تكليف هيئة التنمية الصناعية بإعادة التسعير لتقنين أوضاع الأراضي.

جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، بشأن المشكلات التي تواجه الأنشطة الصناعية بالمجمعات الصناعية بمحافظة الإسكندرية بمنطقتي (برج العرب- أم زغيو).

وقال إسماعيل مقدم طلب الإحاطة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إنه لا بد من الاستغلال الآمن للمجمعات الصناعية بمحافظة الإسكندرية، موضحًا أنه في إطار حرص الدولة المصرية على تأمين احتياجاتها نظرًا لما تتعرض له المصادر الخارجية من مخاطر التقلبات الاقتصادية والسياسية وآخرها أزمتا فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف محمد إسماعيل أن تنشيط الصناعة الوطنية وتشجيعها يسهم في زيادة الاعتماد على الناتج المحلي والحد من الاستيراد، مشيرًا إلى أنه توجد بمحافظة الإسكندرية مجمعات صناعية بمناطق برج العرب وأم زغيو بها الكثير من المشكلات التي تواجه الأنشطة الصناعية.

وأشار مقدم طلب الإحاطة إلى أنه سبق وناقش الطلب بلجنة الإدارة المحلية وأصدرت توصياتها بإعادة النظر بتسعير الأراضي إلا أن التوصية لم تنفذ حتى الآن، قائلًا: "إعادة التسعير سيشجع المستثمرين للعمل من أجل صناعة وطنية".