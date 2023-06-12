علاج على نفقة الدولة وعين صناعية لأحد أطفال قطور بالغربية (صور)

استقبل د.طارق رحمي، محافظ الغربية، الاثنين، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، 22 أسرة من أبناء محافظة الغربية، وذلك في استجابة سريعة عقب لقائهم خلال جولاته لمتابعة أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مراكز "كفر الزيات، قطور وبسيون" حيث تم تسليمهم عقود عمل ومساعدات اجتماعية إلى جانب التأكد من توفير الخدمات الطبية للمرضى منهم، وذلك بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، المجاسب أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمحاسب أحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة.

وأكد محافظ الغربية أن لقاء اليوم يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية كافة احتياجات المواطنين، وتوفير متطلباتهم الحياتية حيث تم تسليم عقود عمل لعدد 9 حالات منهم حالة لذوي الهمم الذي تم تخصيص مرتب شهري له، كما سلم المحافظ مساعدات مالية لعدد 9 حالات أخرى.

في السياق، تابع المحافظ الحالات الطبية التي تم تحويلها لمديرية الصحة لتلقى العلاج والخدمة الطبية المناسبة ومنها حالة ضمور بخلايا المخ لطفلة من قرية كتامة مركز بسيون، فحوصات طبية شاملة لحالة من قرية قطور بسجين الكوم، قبول طلب علاج على نفقة الدولة لمريض كبد، البدء في إجراءات توفير عين صناعية لأحد الأطفال.

كما قدم المواطنين عدد آخر من الطلبات تخص أسرهم وتمت الاستجابة للعديد من الطلبات، فيما أحيلت بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.

علي صعيد منفصل، أطمئن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على بدء وانتظام العمل داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك من خلال جولة تفقدية شملت تفقد عدد من المدارس بمدن طنطا، المحلة وسمنود، تابع خلالها أداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر وانضباط دقيق داخل اللجان، بحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.