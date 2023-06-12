رئيس جامعة المنصورة يُتابع انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثانى بالكليات (صور)

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الإثنين، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي “2022-2023” بكليتى الآداب والحقوق.

وتابع رئيس الجامعة، انتظام العمل باللجان الامتحانية وأعمال التصحيح بالكنترولات الخاصة بالفرق المختلفة بكلية الآداب، وكان في استقباله الدكتور محمود الجعيدى عميد الكلية.

كما تفقد اللجان الامتحانية بكلية الحقوق استقبله خلال الجولة بكلية الحقوق دكتور وليد الشناوى عميد الكلية، دكتور تامر صالح وكيل الكلية للتعليم والطلاب

وأشاد “خاطر” بحسن سير العملية الامتحانية و توافر الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات، مع تواجد جميع مديرى البرامج ورؤساء الكنترولات والملاحظين داخل اللجان.

رئيس جامعة المنصورة

رئيس جامعة المنصورة