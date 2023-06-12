الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

النائبة سولاف درويش تلتقى أبناء الجالية المصرية فى جنيف

سولاف درويش
سولاف درويش

التقت سولاف درويش، رئيس النقابة العامة للبنوك، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، عددا من أعضاء الجالية المصرية في جنيف على هامش مشاركتها فعاليات الدورة 111 بمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، من 187 دولة حول العالم، حيث يرأس وزير العمل حسن شحاتة وفد مصر الثلاثي في هذا المؤتمر.

وأكدت درويش سعادتها بلقاء أبناء الجالية المصرية في بيت العائلة المصرية بأحد مقاهي شارع لوزان بجنيف الذي يعتبر مكان تجمع المصرين في جنيف، وهو ما أكد عليه صاحب بيت العائلة المصرية جمال حماد.

ونقلت درويش للجالية المصرية التطورات الإيجابية التي تحدث في مصر، من مشروعات عملاقة، وأسس الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحالة التنمية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات.

وشاركت رئيس النقابة العامة للبنوك أبناء الجالية فرحتهم بفوز نادي الأهلي، أمس، على الفريق المغربي، واستمعت منهم عن وطنيتهم وحرصهم على التواصل مع مصر، وتأييدهم سياسات الرئيس السيسي.

النائبة سولاف درويش النقابة العامة للبنوك لجنة القوى العاملة في مجلس النواب الجالية المصرية في جنيف مؤتمر العمل الدولي

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