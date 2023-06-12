الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الليلة كبيرة" يعيد علاء عوض للدراما التلفزيونية بشخصية "شنكل ابن شناكل" (صور)

علاء عوض مسلسل الليلة
علاء عوض مسلسل الليلة كبيرة

حل الفنان علاء عوض ضيفًا على أسرة مسلسل “الليلة كبيرة” وصور عددًا من المشاهد في الديكور الداخلي للعمل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

‎وقدم “عوض” خلال أحداث العمل، شخصية “شنكل ابن شناكل” التي سبق وقدمها من قبل في فيلم “مستر كاراتية” الذي شارك في بطولته مع النجم الراحل أحمد زكي.

‎وحرص مخرج العمل وسام المدني ومؤلفي العمل إسلام المدني ومحمد عباس وعاصم الابيض على تقديم شخصية شنكل ابن شناكل بشكل كوميدي مختلف ومميز خلال أحداث العمل. 

‎مسلسل “الليلة كبيرة” من تأليف ورشة حروف (إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض) ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت واحمد التهامي ومدحت تيخا وساندي مراد ونشوي بلال ومنى جاد وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن ومدير تصوير عزمي الرحماني وديكور ياسر الحسيني وموسيقى شهاب عزت وأزياء منى الزرقاني.

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الفنان علاء عوض مسلسل الليلة كبيرة مدينة الإنتاج الإعلامي علاء عوض شنكل ابن شناكل مستر كاراتية

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