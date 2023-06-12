الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

دار الكتب والوثائق تحتفل باليوم العالمي للأرشيف (صور)

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

نظّمت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، الإثنين، ندوة بعنوان "الأرشيف عبق الماضي، قوة الحاضر وإرث المستقبل".

أقيمت الندوة بالتعاون مع المؤسسة العربية لإدارة المعرفة، وأدارتها الدكتورة وفاء صادق أمين عام المؤسسة.

في مستهل الندوة، رحب د.أسامة طلعت بالكوكبة المتميزة من المتحدثين ووجه الشكر للمؤسسة العربية للمعرفة مؤكدا قيمة الأرشيف القومي المصري في حفظ ما تحتويه مصر من كنوز وتراث.

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وقال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن موضوع الندوة يجسد صميم دور دار الكتب والوثائق القومية في حماية الأرشيف وصيانته، لافتًَا إلى أن "الأرشيف" كلمة ذات مدلولات متعددة، مؤكدا أن واحدة من مآثر البيروقراطية المصرية هى الحفاظ على المستندات والأوراق الرسمية والتي صارت ممارسة راسخة في التقاليد الحكومية المصرية.

وأشار إلى أن أكثر ما يخيفنا على الأرشيف هو عدم الوعي به داعيا لتعزيز التعاون بين دار الكتب والوثائق والجهات المختلفة في مجال الحفاظ على أرشيف شركات القطاع العام وكبار المحامين.

وأكد النمنم أن الأرشيف سلاح رهيب يجب علينا أن نصونه ونحسن استخدامه وهى المهمة التي تقوم بها دار الكتب والوثائق القومية.

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وتحدثت د.سلوى علي ميلاد، أستاذ علم الوثائق، عن وظائف الأرشيف ومسئولياته مؤكدة أن الأرشيف هو أقدم أشكال حفظ المعلومات وقد تفرعت منه كل مؤسسات المعلومات بما فيها المكتبات، لافتة إلى 3 تقنيات مهمة هى:  
تكنولوجيا المعلومات 
تكنولوجيا الوسيط 
تكنولوجيا الاتصال 
وتلك التقنيات تستدعي تدريب الكوادر العاملة في الأرشيف لاكتساب تلك المهارات لتعزيز وظائف الأرشيف وهى: الاقتناء، الفرز، الحفظ والصيانة و الإتاحة.

وعلينا أن نحقق التوازن بين وظيفتي الحفظ والإتاحة.

وتحدث د.جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر عن أهمية الاحتفاظ بأرشيف المؤسسات الرسمية وأوراق المسئولين السابقين. وأكد الدكتور شقرة أن وثيقة واحدة قد تعيد كتابة التاريخ بشكل أكثر دقة فالوثائق تحتوي معلومات موثقة.

وتناول شقرة أهمية الدور الذي يقوم به الباحثون في تنقيح الوثائق ودراستها ثم إعادة تقديمها للقراء.

وتحدث د.إسلام جمال، مدرس علم الوثائق، عن البصمة الوراثية للوثائق والذكاء الصناعي في تحويل النصوص المكتوبة إلى نصوص رقمية، كما أشار إلى آليات كشف التلاعب والتزوير في الوثائق من خلال التوقيعات الإلكترونية.

دار الكتب والوثائق القومية الدكتور أسامة طلعت الأرشيف عبق الماضي المؤسسة العربية لإدارة المعرفة الدكتورة وفاء صادق حلمي النمنم

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