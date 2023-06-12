اتحاد الإعاقات الذهنية: حصدنا 27 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب بفرنسا

علقت المهندسة أمل مبدى، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، على حصد منتخب الإعاقات الذهنية 27 ميدالية في دورة الألعاب العالمية بفرنسا.

وقالت “مبدي” في مداخلة هاتفية علي القناة الأولي الفضائية المصرية، اليوم الإثنين، إن أبطال مصر حصدوا 27 ميدالية متنوعة في منافسات البطولة، شملت 11 ميدالية ذهبية و11 ميدالية برونزية و5 ميداليات فضية في الألعاب المختلفة.

وتابعت أن أكثر الميدليات الذهبية كانت في رياضة السباحة وألعاب القوي، مشيرة إلي أن مصر الدولة العربية والأفريقية الوحيده التي شاركت في هذه البطولة والتي تعتبر بالنسبة للاتحاد الذهني الأولمبياد له، فتلك البطولة تقام كل 4 سنوات.

وأشارت إلى أنه وفي عام 2019 حقق منتخب الإعاقات الذهنية 14 ميدالية ليرتفع العدد في الدورة الأخيرة لـ 27 ميدالية، منوه ان جميع اللاعبين من ذوي الإعاقة قاموا ببذل الجهود الكبيرة لتحقيق ما تم انجازه لينالوا إعجاب كل الدول المشاركة.