الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القسطرة المخية تنقذ رضيعة بمستشفى كفر الدوار

الفريق الطبي
الفريق الطبي

نجح أطباء قسم جراحة المخ والأعصاب داخل مستشفى كفر الدوار العام، فى إجراء جراحة عاجلة لطفلة لم يتعدِ عمرها تسعة شهور، بتركيب قسطرة مخية وتحويل السائل النخاعي الشوكي من المخ إلى البطن لتقليل الضغط داخل المخ، عقب إصابتها بنزيف حاد في المخ وهي الأولى من نوعها في مستشفيات محافظة البحيرة.

وقال الدكتور عمرو دويدار، مدير مستشفى كفر الدوار العام، إنه تم تحويل المريضة من مستشفى أبو المطامير إثر سقوطها من مكان مرتفع وبعد عمل الإشاعات اللازمة، تبين وجود استسقاء بالمخ وتجمع السائل النخاعي وكسور متعددة بالجبهة مع وجود نزيف داخل المخ.

وأوضح دويدار أنه قد تم وضع الحالة بقسم العناية المركزة للأطفال قبل العملية لتحسن حالتها وضبط تحاليلها ومتابعتها متابعة جيدة للتمهيد للعملية الدقيقة، وتم خروج الحالة من العمليات بحالة جيدة ووضعها بالعناية المركزة ومتابعة حالتها.

وتوجه بخالص الشكر والتقدير للفريق الطبي المشارك بالعملية مع تمنياته بإتمام شفاء الطفلة بأمر الله عز وجل.

كما أكد أن إجراء مثل هذه العمليات الدقيقة مثل تركيب قسطرة مخية لطفلة رضيعة تبلغ من العمر 9 شهور بمستشفى كفر الدوار العام، تحت رعاية الدكتور هاني جمعية، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة، يأتي في إطار حرص مستشفى كفر الدوار العام على المنافسة المستمرة للمستشفيات الجامعية والتعليمية.

وقد أجري العملية الدكتور أحمد فتح الله زايد، استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور أيمن محمد معالي، استشاري التخدير، مدرس التخدير والعناية بجامعة الإسكندرية، والتمريض هند صلاح محمد، وإيمان أيمن محمد.

أبو المطامير استشاري جراحة الدكتور هاني العناية المركزة للأطفال العناية المركزة العمليات الدقيقة

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