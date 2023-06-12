الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بعد استرداد قطع أثرية.. "التعاون الدولى" تجرى تحقيقات موسعة فى مصر بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية

قطع أثرية
قطع أثرية

علق المستشار محمد خلف، مدير إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، على استرداد مصر قطعتين أثريتين قضت المحكمة الفرنسية بإعادتهما إلى مصر.

 

وقال، خلال لقاء خاص بعد احتفال السفارة المصرية في فرنسا باسترداد قطعتين أثريتين، بحضور النائب العام المستشار حمادة الصاوي، إنهم اليوم متواجدون لاسترداد القطع الأثرية التي تم نهبها من مقبرة مصرية جنوب منطقة سقارة بمحافظة الجيزة تدعى "تبة الجيش" خاصة بـ الكاهن هاو نفر.

وأشار إلى أن اليوم ليس فقط لاسترداد القطع الأثرية ولكنها حلقة في سلسلة طويلة من قضية تم ارتكابها من قبل جماعة إجرامية منظمة على مستوى العالم مشترك بها عدد كبير من المتهمين الذين يعملون على التنقيب ونهب القطع الأثرية بعدد من الدول ومن بينها مصر، ثم يقومون ببيعها بأموال طائلة وبين أماكن بيعها هي المتاحف العالمية.

 

وتابع أن تلك العصابة الإجرامية يجرى في حقهم عدد كبير من التحقيقات من الدول سواء كانت في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية، وتجري في مصر تحقيقات موسعة في هذه القضية بالتنسيق والتعاون المشترك بين وزرائنا حيث يتم من خلال البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج.

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