لطلاب «الثانوية» .. 7 أطعمة غنية بالألياف تمنع ارتفاع السكر المفاجىء في الدم

بالتزامن مع بدء مارثون امتحانات الثانوية العامة، هناك طلبة وطالبات مصابون بمرض السكرى ويحتاجون نظام غذائي متوازن حتى لا يتعرضون لارتفاع السكر في الدم، لذا ننصحهم بتناول بعض الأطعمة الغنية بالألياف التي يمكن أن تمنع ارتفاع نسبة السكر بالدم، وفقًا لموقع hindustantimes.

وفيما يلي سبعة أطعمة غنية بالألياف يمكن تضمينها في نظام غذائي هندي للمساعدة في إدارة نسبة السكر في الدم:

1. الحلبة

تعتبر بذور الحلبة علاجًا معروفًا للتحكم في مستويات السكر في الدم. هذه البذور غنية بالألياف القابلة للذوبان وتحتوي على مركبات يمكن أن تساعد في تحسين حساسية الأنسولين. يمكن أن يكون نقع بذور الحلبة طوال الليل وتناولها على معدة فارغة في الصباح مفيدًا. يمكن أيضًا استخدام أوراق الحلبة في الكاري أو البطاطس المقلية أو تحضيرها في الباراثا لزيادة الألياف بشكل إضافي.

2. السبانخ

السبانخ من الخضروات الورقية الخضراء المليئة بالألياف والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى. يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض ويمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. قم بتضمين السبانخ في نظامك الغذائي من خلال الكاري أو السلطات أو الأطباق المقلية للحصول على خيار صحي غني بالألياف.

3. بذور الشيا

بذور الشيا هي مصادر طاقة صغيرة للألياف وأحماض أوميغا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة. تشكل مادة تشبه الهلام عند نقعها في السائل ، مما يبطئ عملية الهضم ويساعد على استقرار مستويات السكر في الدم. أضف بذور الشيا إلى الزبادي أو العصائر أو اصنع بودنغ بذور الشيا اللذيذ للحصول على وجبة خفيفة مغذية غنية بالألياف.

4. الجوافة

الجوافة هي فاكهة استوائية غنية بالألياف الغذائية ، وخاصة الألياف القابلة للذوبان. يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض ويمكن أن يساعد في منع ارتفاع نسبة السكر في الدم. استمتع بالجوافة كوجبة خفيفة أو أضفها إلى السلطات أو العصائر أو سلاسل الفاكهة للحصول على علاج منعش مليء بالألياف.

5. البروكلي

البروكلي نبات صليبي مليء بالألياف والفيتامينات والمعادن. يحتوي على نسبة منخفضة من نسبة السكر في الدم ويمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. قم بتضمين البروكلي في البطاطس المقلية أو الشوربات أو شويها مع التوابل للحصول على طبق جانبي لذيذ وغني بالألياف.

6. الشوفان

الشوفان من الحبوب الكاملة الشائعة الغنية بالألياف القابلة للذوبان. فهي تساعد على إبطاء عملية الهضم وإطلاق الجلوكوز في مجرى الدم ، مما يعزز التحكم في نسبة السكر في الدم بشكل أفضل. ابدأ يومك بوعاء من دقيق الشوفان أو ادمج الشوفان في المخبوزات مثل البسكويت أو الكعك لتناول وجبة إفطار مليئة بالألياف أو خيار وجبة خفيفة.

7. المكسرات

المكسرات مثل اللوز والجوز والفستق هي مصادر ممتازة للألياف الغذائية والدهون الصحية والبروتين. لديهم مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض ويمكن أن تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم. قم بتضمين حفنة من المكسرات كوجبة خفيفة أو رشها على السلطات أو الزبادي للحصول على ألياف إضافية وتعزيز المغذيات.