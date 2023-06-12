إصابة سائق فى إنقلاب سيارة خردة بمحافظة الإسماعيلية

أصيب سائق بإصابات مختلفة إثر انقلاب السيارة النقل المحملة بالخردة قيادته على محور القصاصين بالإسماعيلية، وتم نقل المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لإسعافه ورعايته طبيا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

بداية الواقعة كانت عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا من اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده بورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل محملة بـ "حديد خردة"،على محور القصاصين بالإسماعيلية .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة السيد محمد صبحى 42 عام سائق مقيم المنصورة مصاب بسحجات وكدمات وجروح وكسورتم نقل المصاب إلى مجمع الاسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لاسعافه ورعايته طبيا وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.