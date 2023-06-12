محافظ أسيوط وسفراء دول الاتحاد الاوروبى يتفقدون معرض الحرف اليدوية والتراثية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،يرافقه السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر وعددًا من سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة معرض الحرف اليدوية والتراثية بديوان عام المحافظة ، على هامش زيارتهم للمحافظة اليوم في إطار العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وخاصة مع تنشيط رحلات السياحة لمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والعقيد أحمد القاضى بقطاع الأمن الوطني والدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي والأنبا دانيال لطفي مطران الأقباط الكاثوليك والشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بين العائلة المصرية بأسيوط والقس عاموس بسطا ممثلا عن الكنيسة الارثوذكسية ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية وايهاب عبدالحميد مدير جهاز تنمية المشروعات والدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة وداليا ألفونص مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد.

- تحويل الطاقات المعطلة إلى أسر قادرة على العمل والإنتاج

وأكد محافظ أسيوط أن هذا المعرض يضم منتجات ومشغولات يدوية وتراثية للقرى المنتجة تنفيذاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من أجل حياة ومعيشة لائقة وتحويل الطاقات المعطلة إلى أسر قادرة على العمل والإنتاج ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتجول المحافظ ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي والسفراء داخل أقسام المعرض وشاهدوا الحرف التراثية ومنتجات الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة والتى تمثلت في الصناعات اليدوية والحرفية والتراثية مثل الكليم والسجاد والخيامية والمفروشات المنزلية والمنسوجات والجلود والخزف والحلي والاكسسوارات والنقش على النحاس وغيرها من الحرف اليدوية التي تعكس صورة التراث المصري فضلاً عن تفقد معرض لمنتجات الجمعيات الأهلية من ملابس ومشغولات يدوية وأقمشة ومفروشات والمخبوزات "حلويات" وإعادة تدوير المخلفات المختلفة وذلك بمشاركة جمعيات أهلية شريكة كما تفقدوا بعض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لبعض الأسر المنتجة ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية لجعلها أسر منتجة تدر دخلاً وقادرة على الإنتاج.

- الحرص على توزيع مشروعات التمكين الاقتصادى على للأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة وذوي الهمم

وأشاد محافظ أسيوط ، بمنتجات المحافظة المشاركة في المعرض والتي تضم منتجات الحرف اليدوية من (خزف – فخار – سجاد يدوي – مشغولات يدوية – عرائس خشبية – أنتيكات – كروشيه – ملابس هاند ميد - ريزن – فخار ) والذي يعكس أصالة وجودة المنتجات التراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظة وتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة المختلفة، مؤكداً دعمه الكامل والمستمر للأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة والأشخاص ذوى الهمم وحرصه الدائم على توزيع مشروعات التمكين الاقتصادى عليهم وخاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لافتًا إلى أن تلك المعروضات تعكس صورة التاريخ والتراث الأسيوطي وما تشتهر به محافظة أسيوط من مشغولات يدوية وتراثية مميزة ميزتها عن غيرها من محافظات الصعيد والتي تعد نواه لإطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تخلق فرص عمل للشباب وتفتح آفاقاً جديدة لتسويق منتجاتهم.

ومن جانبه أكد السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي، ومصر شريكين وثيقين ويتمتعان بصداقة طويلة الأمد وعلاقات قوية في العديد من المجالات، موجهًا الشكر لمحافظ أسيوط على حفاوة الاستقبال فيما عبروا سفراء الاتحاد الأوروبي عن سعادتهم بما شاهدوه في المعرض من منتجات تراثية ويدوية والتنوع في المنتجات وروعة تصميماتها التي تمثل التراث المصري الاصيل مشيدين بالجهود التي تبذلها المحافظة للحفاظ علي التراث العريق التي تتمتع به عاصمة الصعيد.

وفي ختام اللقاء تبادل محافظ أسيوط وسفير وفد الاتحاد الأوروبي بعض الهدايا التذكارية دعما لأواصر التعاون والصداقة بين الاتحاد والمحافظة كما أهدى الوزير المحافظ سفراء الاتحاد الأوروبي المرافقين بعض الهدايا التراثية التي تمتاز بها المحافظة وشنطة بها سيديهات ومعلومات وأفلام تسجيلية عن عن المعالم السياحية والأثرية بأسيوط.

WhatsApp Image 2023-06-12 at 2.47.57 PM

WhatsApp Image 2023-06-12 at 2.47.44 PM

WhatsApp Image 2023-06-12 at 2.47.38 PM

WhatsApp Image 2023-06-12 at 2.47.36 PM

WhatsApp Image 2023-06-12 at 2.47.35 PM

WhatsApp Image 2023-06-12 at 2.47.32 PM

WhatsApp Image 2023-06-12 at 2.47.31 PM

WhatsApp Image 2023-06-12 at 2.47.27 PM (1)

WhatsApp Image 2023-06-12 at 2.47.27 PM

WhatsApp Image 2023-06-12 at 2.47.25 PM (1)

WhatsApp Image 2023-06-12 at 2.47.25 PM

WhatsApp Image 2023-06-12 at 2.47.23 PM (1)

WhatsApp Image 2023-06-12 at 2.47.23 PM

WhatsApp Image 2023-06-12 at 2.47.21 PM