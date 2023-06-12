سلامة داود ونوابه يتفقدون امتحانات جامعة الأزهر بالقاهرة والمحافظات

تفقد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات بالجامعة التي تعمل على مدار الساعة في أسبوعها الثاني.

وأوضح رئيس الجامعة أن الامتحانات تسير وفق المخطط الزمني والجداول المنظمة لذلك، موجها عمداء الكليات بالعمل على تصحيح المواد أولًا بأول خاصة نتيجة طلاب الفرق النهائية، الذين لديهم معاملات تجنيدية؛ كي يتسنى الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد واعتماد هذه النتائج؛ لسرعة إعلانها عقب الانتهاء من أعمالها، لافتا إلى أن هناك متابعة دائمة ومستمرة مع نواب رئيس الجامعة كل في موقعه؛ للإطمئنان على سير العمل بلجان الامتحانات في قطاعي: الوجه البحري، والوجه القبلي.

وفي إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع أعمال الامتحانات بمختلف كليات جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ للإطمئنان على سير العمل بها؛ تفقد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بلجان الامتحانات بمختلف كليات فرع البنات بمدينة نصر.

شملت الجولة تفقد معهد التمريض وكلية طب البنات، إضافة إلى تفقد لجان الامتحانات بكلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة.

وخلال الجولة قام نائب رئيس الجامعة بالاطمئنان على انتظام العمل داخل لجان الامتحانات، وتأكد من وجود أستاذ المادة خلال فترة الامتحان؛ للرد على أي استفسار من الطالبات على مدار اليوم، بجانب ذلك تم التأكيد على توفير المناخ المناسب والهدوء التام خلال مدة الامتحان، وشدد نائب رئيس الجامعة لفرع البنات على ضرورة وجود الإشراف الطبي على مدار فترات الامتحان المختلفة بالتنسيق مع الإدارة الطبية لفرع البنات بمدينة نصر.