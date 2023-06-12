الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق 11 منشآة طبية خاصة في حملات ببني سويف

حملة
حملة

أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد في بني سويف، على حملة مشتركة للجنة حماية المستهلك والمرور على المجازر والشوارد وأماكن بيع اللحوم بدائرة مركز ومدينة بني سويف، تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين وتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية للوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ عقوبات رادعة حيال محتكري السلع، ضمن خطة المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأسفرت الحملة عن غلق 11 منشآة طبية خاصة لوجود مخالفات منها 3 معامل و7 عيادات ومركز نساء وتوليد وحضانات، وتحرير 21 محضر لمخالفات في الأسواق والمحلات، شملت 5 محاضر للذبح خارج المجازر الحكومية و12 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار و4 محاضر لعدم إصدار فواتير وشهادات صحية، فيما تم التحفظ على طن لحوم مجهولة المصدر ودون بيانات.

وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيداً لإحالتها لجهات التحقيق المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

 

الاسواق والمخابز الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الطب البيطري المجازر الحكومية بني سويف

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