الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"تعليم كفر الشيخ": لم نتلق شكاوى وتغيب 153 طالبا عن امتحانات الثانوية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أنه تابع الامتحانات غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، وقد أدى الامتحان 24 ألف و326 طالب وطالبة امتحان مادة التربية الدينية.

وأدى 24 ألف و137 طالب وطالبة امتحان مادة التربية الوطنية، وتغيب عن أداء الإمتحانات 153 طالب وطالبة، ولم ترصد غرفة العمليات أي شكاوى أو مخالفات.

وأوضح وكيل الوزارة أن الغرفة تابعت منذ الصباح الباكر وصول أسئلة الامتحانات إلى اللجان الامتحانية وسط إجراءات أمنية مكثفة ودخول الطلاب للجان في سهولة ويسر مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، قد انتهت من كل الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة 2023م من حيث جاهزية المدارس التي ستكون بها لجان الامتحانات، وجاهزية الاستراحات المعدة لاستقبال رؤساء اللجان، والمراقبين الأوائل، والملاحظين بجميع الإدارات التعليمية والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية المختلفة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما يضمن سير امتحانات الثانوي العام بانتظام.

وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ غرفة العمليات اللجان الامتحانية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة 2023 جاهزية الاستراحات التأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات

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