الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 8 بينهم 6 أطفال باشتباه تسمم غذائى فى بنى سويف

حالة تسمم
حالة تسمم

أُصيب 8 أشخاص بينهم 6 أطفال من أسرة واحدة، اليوم الإثنين، بأعراض اشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة داخل منزلهم بقرية مازورة بمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، ونقلوا جميعًا إلى مستشفى سمسطا المركزي؛ لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا يفيد باستقبال مستشفى سمسطا المركزي 8 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 6 أطفال مصابون بأعراض اشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة بمنزلهم بقرية مازورة بمركز سمسطا.

واستقبل مستشفى سمسطا المركزي 8 حالات، هم "جوري.م.غ"، 3 سنوات، وشقيقتها "جنات"، 7 سنوات "ياسمين.م.ر"، 10 سنوات، وشقيقتها "أميرة" 9 سنوات، وشقيقهم "محمود"، 13 سنة، و"ملك.خ.ر"، 8 سنوات "بطه.ع.م"، 35 سنة، و"جيهان.ر.م"، 25 سنة.

وجرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم داخل قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي، والتي تضمنت عمل غسيل معدة ومنحهم الأدوية اللازمة، وحجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق وبيان سبب الإصابة.

اشتباه تسمم غذائي الدكتور محمد يوسف بني سويف طعام فاسدة قسم الإستقبال مستشفي سمسطا

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