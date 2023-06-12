الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: النمو الاقتصادى لم يتوقف فى مصر منذ ثورة 30 يونيو

النمو الاقتصادي
النمو الاقتصادي

قال ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، إن العالم أجمع يتعرض لمشاكل اقتصادية بدءًا من جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، ثم تعطل سلاسل الإمداد والتموين، ولكن الدولة المصرية تعاملت مع الأزمات بزيادة من المرونة في التعامل والإصلاح الاقتصادي والمالي وبرامج الإصلاح الهيكلي. 

وأضاف «عبدالعظيم» خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر عملت على إيجاد حلول لخروج من تلك الأزمات، إضافة إلى أنها اهتمت بملف المشروعات القومية الكبرى، حيث إنها تبنت إنشاء مشروعات البنية التحتية لتهيئة مناخ الاستثمار المحلية وعملت على تهيئة البيئة لدخول الاستثمار خاصة في مجال الصناعة.

خبير اقتصادى: الدولة تتعامل مع الأزمات بزيادة من المرونة 

وأوضح الخبير الاقتصادي أن مصر أصدرت حزمة من القوانين والتشريعات والتعديلات يحكمها قوانين لتشجيع الاسثتمار والحوافز للمستثمرين وتوفير الأراضي الصناعية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بعدد من المزايا أهمها وجود الأيدي العاملة التي لديها الخبرات، إضافة إلى البنية التحتية وشبكة المرافق.

 

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