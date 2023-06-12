الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فرحة بين طلاب الثانوية العامة في الدقهلية لسهولة الامتحانات

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

سادت حالة من الفرحة والبهجة بين طلاب وطالبات الثانوية العامة بمجمع مدارس شارع كلية الآداب بمدينة المنصورة في الدقهلية لسهولة امتحان التربية الدينية والوطنية.

وقالت رانيا غازي طالبة بالثانوية العامة في المنصورة، إن امتحان التربية الدينية والوطنية فى مستوى الطالب المتوسط، قائلة إن بداية الامتحانات “فتحة خير”.

وأشار سعد إبراهيم طالب ثانوية عامة، إلى أن امتحانات اليوم جاءت في صيغة أسئلة واضحة ومباشرة، مطالبا المراقبين بالهدوء أثناء لجان الامتحانات لمنع الشوشرة على الطلاب.

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الامتحانات الثانوية العامة الثانوية العام التربية الدينية التربية الدين

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