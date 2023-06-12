الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وكيل "تعليم الشرقية": لقاءات بالـ"فيديو كونفرنس" مع كل المسؤولين المعنيين لمتابعة سير الامتحانات

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ورئيس غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة، أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية على تواصل دائم مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية على مستوى الإدارات التعليمية لمتابعة سير انتظام امتحانات الثانوية العامة.

 وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم ورئيس غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة، اتخاذ اللازم في حال حدوث أي مشكلة والعمل على حلها فوراً، مؤكداً أن الغرفة تتلقى تقريراً دوريًا من المدارس والغرف الفرعية بالإدارات، عن أعمال الامتحانات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.

و أكد أنه قد تم عقد لقاء مع خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس  الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار واللواء أحمد عبد  الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم  الفني عبر شاشة الفيديو كونفرانس لمتابعة سير امتحانات اليوم الأول لشهادة  الثانوية العامة بمحافظة الشرقية.

و قال الرشيدى أن محافظة الشرقية تُعد من المحافظات الكبرى وتضم  عددا كبيرا من اللجان، مؤكداً أن تواجده بغرفة العمليات المركزية يؤكد مدى الاهتمام الكبير الذي توليه المحافظة لتهيئة الأجواء المناسبة، أمام الطلاب لتأدية الامتحان  علي الوجه الأمثل.

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