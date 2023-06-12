حبس عاطلين عثر بحوزتهما على كيلو استروكس فى عين شمس

قررت نيابة عين شمس اليوم، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهما كمية من مخدر الاستروكس وزنت كيلوجراما بمنطقة عين شمس.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها، واستعجال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية- مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس، حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما "كمية من مادة الاستروكس المخدر وزنت كيلوجراما- مبلغ مالى - 2 هاتف محمول" وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات.