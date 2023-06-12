الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين عثر بحوزتهما على كيلو استروكس فى عين شمس

حبس عاطلين
حبس عاطلين

قررت نيابة عين شمس اليوم، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهما كمية من مخدر الاستروكس وزنت كيلوجراما بمنطقة عين شمس.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها، واستعجال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية- مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس، حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما "كمية من مادة الاستروكس المخدر وزنت كيلوجراما- مبلغ مالى - 2 هاتف محمول" وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية التحريات الأمنية المواد المخدرة المضبوطة حبس عاطلين

الأكثر قراءة

توقف حركة التداول بالبورصة نتيجة عطل مفاجئ فى خط الربط الرئيسى مع الشركات

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

استقبال حافل لبعثة الأهلى بمطار القاهرة (صور)

مسلمة ومسيحية.. تضرع ودعاء أمام لجنة امتحانات ثانوية عامة فى سوهاج (صورة)

وزيرة التخطيط: الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة

انتهاء امتحان التربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات