"بدايتها مسك".. فرحة بين طلاب الثانوية بكفرالشيخ لسهولة امتحانات اليوم الأول

عبر طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الإثنين، عن فرحتهم بسهولة امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية واللذان تم افتتاح ماراثون امتحانات الثانوية العامة بها، مؤكدين أن البداية مبشرة للغاية وأيضًا البدء بتلك المواد قد أزال الرهبة والقلق من الطلاب من الامتحانات وجعل هناك أملًا في أن تأتي باقي الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط.

ويؤدي 25 ألفًا و99 طالبًا وطالبة امتحانات الثانوية العامة في 76 لجنة بكفرالشيخ، وقد تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تضم في عضويتها كل الجهات المعنية من غرفة الأزمات، وتعليم وصحة وإسعاف وكهرباء وأمن وشركة اتصالات ومياه شرب وغيرها، بالتعاون مع غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكل الخطوات منذ بدء الامتحان وعقب الانتهاء منه وانصراف الطلاب، لاستقبال الشكاوى ورصد أي أخطاء لسرعة التعامل معها، بما يضمن انتظام سير الامتحان.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفرالشيخ، إن هناك تعاونًا مشتركًا بين مديرية التربية والتعليم والجهات المشاركة في امتحانات الثانوية العامة، ومنها الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتوفير الدعم والراحة للطلاب.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفرالشيخ، إن هناك تعاونًا مشتركًا بين مديرية التربية والتعليم والجهات المشاركة في امتحانات الثانوية العامة، ومنها الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتوفير الدعم والراحة للطلاب.

وأكدت الوزارة أن المواد غير المضافة للمجموع هى نجاح ورسوب، وأنه يجب على الطالب أن يحصل على 50% من درجة المادة للنجاح، وإلا يدخل الدور الثاني.