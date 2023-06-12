حقيقة تأجيل " ع الزيرو" لخلافات بين محمد رمضان والعدل جروب

أعلنت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي “ع الزيرو” الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان عن خروج العمل من سباق موسم أفلام عيد الأضحى المقبل على أن يتم طرحه للجمهور بدور العرض السينمائي في وقت لاحق وه ما فتح الباب لانتشار عدد من الأخبار عن وجود خلافات بين النجم محمد رمضان وشركة العدل جروب بسبب خلافات في وجهات النظر مما أدى إلى توقف الفيلم وتهديد استمراره.

فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان

وعلم «الدستور» من مصادر مقربة من طاقم عمل فيلم «ع الزيرو» أنه لا توجد خلافات كما انتشر خلال الساعات الماضية وأن عامل الوقت هو الذي دفع الشركة المنتجة للخروج من موسم عيد الأضحى بالفعل حيث يحتاج العمل إلى ما يقرب من اسبوعين تصوير بالإضافة إلى وقت مناسب لعمليات ما بعد التصوير من مونتاج ومكساج وأن الوقت المتاح لم يسمح بتنفيذ كل ما خطط له المخرج محمد جمال العدل للخروج بالفيلم في شكل مناسب.

ويستأنف طاقم عمل الفيلم خلال الأيام القليلة القادمة تصوير الفيلم وتجهيزه للعرض حتى تقرر الشركة المنتجة للعمل اختيار الوقت المناسب لطرحه بالسينمات.

ونشرت الشركة المنتجة بيان وضحت فيه أسباب خروج وجاء البيان كالتالي: “نظرا لعدم الانتهاء من تصوير فيلم ع الزيرو ومن ثم أعمال ما بعد التصوير من ومونتاج وموسيقى تصويرية ومكساج وحرصا من الشركة على خروج الفيلم بالشكل اللائق احتراما لتاريخها ولنجوم الفيلم ورغبة في توحيد عرض الفيلم في كل دور العرض داخل وخارج مصر وفي نفس التوقيت مع الدعاية المناسبة".

واختتم البيان: “فإن الشركة قررت عرض الفيلم في توقيت لاحق سوف يتم الإعلان عنه فيما بعد إن شاء الله”.

وحرص محمد رمضان على الرد على البيان الذي أطلقته شركة العدل جروب من خلال تعليق له على صفحة العدل جروب على الفيس بوك وعلى منشور التأجيل وكتب “ثقة في الله نجاح يليق بالجمهور العظيم”.